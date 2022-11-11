تطوير ورفع كفاءة محور المعمورة وطريق الإصلاح بالمنتزة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

الإسكندرية -فريق المحافظات

قام حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة هدى ابو كليلة رئيس حى المنتزة ثان ، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة عدد من الأشجار ، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.



وأعلن حي المنتزة ثان، أن إدارة الحدائق، قامت بزراعة ورفع كفاءة واعادة زراعة 16 شجرة فيكس نتدا، و10 بوتسويانا، وكذلك 7 نخل بريشارديا، و7 دفلة، بالإضافة لعمل حديات ، وإزالة الحشائش، وذلك بنطاق شارع الإصلاح - محور المعمورة السياحى - شارع ملك حفني قبلي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.



ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.







تطوير محور المعمورة بالمنتزة



رفع كفاءة طريق الاصلاح