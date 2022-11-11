ترامب يهاجم حاكم فلوريدا بعد إعادة انتخابه: "شخص استفاد من العلاقات العامة"

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم الرئيس الأمريكى السابق حاكم ولاية فلوريدا المعاد انتخابه رون دى سانتس، وأشار إلى أن يرى دى سانتس كأحد خصومه المحتملين للفوز بترشيح الحزب الجمهورى فى سباق البيت الأبيض لعام 2024.

وفى بيان مطول نشره عبر منصته على السوشيال ميديا تروث سوشيال، وصف ترامب دى سانتس بأنه حاكم عادى استفاد من علاقات عامة هائلة. وكرر اللقب الذى أطلقه مؤخرا على دى سانتوس، وقال عليه رون دى سانكتيمونويس، أى النجس.

وفى بيانه الذى تضمن أيضا شكاوى عن التغطية الإعلامية عنه، وتكرار مزاعمه التى لا أساس لها عن التزوير الانتخابى، تفاخر ترامب بنفس باعتباره أحد مقدمى الدعم الرئيسيين خلال انتخابات حكام فلوريدا فى عام 2018، التى تنافس فيها دى سانتس أمام أدم بوتنام للفوز بترشيح الحزب الجمهورى.

وقال ترامب عن دى سانتس فى هذا الوقت إنه ميت سياسيا، وأصر على أن دعمه له كان أساسى لفوزه بالسباق التمهيدى. والآن، فإن رون سانكتيمونويس يلعب ألعابا، وتسأله وسائل الإعلام الكاذبة لو كان سيترشح لو ترشح ترامب فى 2024، ويقل إنه يركز فقط على سباق الحاكم، وأنه لا يتطلع إلى المستقبل. حسنا من حيث الولاء ، هذه ليست الإجابة الصحيحة.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة إيه بى سى نيوز إن ترامب يميل نحو إعلان ترشحه الثالث للبيت الأبيض، ربما الأسبوع المقبل.