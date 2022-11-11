تحرير 13 مخالفة تموينية متنوعة بمركز ديرمواس بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في تنظيم وتكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.



وشدد المحافظ، على عدم التهاون والسماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، التعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.



وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة تموينية على المحال العامة والتجارية والأسواق والمخابز البلدية، بقرية بنى حرام، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة، تنوعت ما بين، (غير مطابق للمواصفات، وبون صرف، ونقص وزن)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.