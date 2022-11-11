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بوتين يجدد استعداد روسيا لتوفير المنتجات الزراعية والأسمدة إلى إفريقيا

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:21 م
بوتين يجدد استعداد روسيا لتوفير المنتجات الزراعية والأسمدة إلى إفريقيا بوتين
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الكرملين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد لرئيس إفريقيا الوسطى استعداد موسكو لتوفير المنتجات الزراعية والأسمدة إلى إفريقيا.

ووفق وسائل إعلام روسية، أفاد الكرملين في بيان، بأن "بوتين أكد لرئيس إفريقيا الوسطى فوستين تواديرا، استعداد موسكو لتوفير المنتجات الزراعية والأسمدة إلى إفريقيا".

وفي سياق منفصل، أعلنت رئيسة الخدمة الصحفية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليساندرا فيلوتشي، اليوم الجمعة، عن بدء جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلي روسيا والأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب".

وأعلنت فيلوتشي خلال مؤتمرها الصحفي عن بدء الاجتماع من خلال حضور كل من نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ومن جانب الأمم المتحدة يشارك في المفاوضات رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.

 

 

 


بوتين

روسيا

الأسمدة

إفريقيا

المنتجات الزراعية



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