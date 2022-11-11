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بهتاف يسقط الخونة.. وقفة للجالية المصرية باليونان لتأييد الدولة المصرية.. فيديو

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:32 م
بهتاف يسقط الخونة.. وقفة للجالية المصرية باليونان لتأييد الدولة المصرية.. فيديو وقفة الجالية في اليونان
كتب عبد الوهاب الجندى

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نظم أبناء الجالية المصرية في العاصمة اليونانية " أثينا"، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية لتأييد الدولة المصرية وقيادتها السياسية حكومة وشعبا.

وهتف المشاركون في الوقفة التضامنية هتافات منها: "تحيا مصر.. يسقط الخونة"، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، وعبروا عن رفضهم التام للتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء.

 

وأكد المشاركون في الوقفة أن كل المصريين في الخارج هم فداء للدولة المصرية ورئيسها وللشعب المصرى، في مواجهة كل مخططات الفوضى التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية التي تعانى من إفلاس دفعها إلى استئجار أشخاص بمقابل مادى للوقوف معهم، وقالت "أحنا مصريين مش بنتأجر".

 

الجالية في اليونان
الجالية في اليونان

 

صور الرئيس
صور الرئيس
 
 
وقفة الجالية في اليونان
وقفة الجالية في اليونان

 


وقفة الجالية في اليونان

الجالية في اليونان

الجالية المصرية في اليونان

السيسي

مصر



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