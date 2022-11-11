بعد 5 سنوات من الصمت.. ساعة بج بن تدق 11 دقة لإحياء ذكرى محاربى بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

دقت ساعة بيج بن 11 مرة اليوم فى بريطانيا، احتفالا بيوم المحاربين الذين لقوا حتفهم وهم يحاربون من أجل المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة تايمز إن دقائق الصمت تقام كل عام فى الحادية عشر صباحا من يوم 11 نوفمبر كل عام، وهو اليوم الذى أعلن فيه نهاية الحرب العالمية الأولى فى عام 1918.

وكانت ساعة بيج بن صامتة لخمس سنوات، بعد خضوعها لعملية تفكيك وإصلاح. وسيصادف يوم الأحد إعادة الاتصال الرسمى لجرس الساعة بعد مشروع للحفاظ عليها تكلف 80 مليون جنيه استرلينى.

وتعقد صلوات تذكر الضحايا يوم الأحد منها واحدة تحضرها العائلة الملكية عند النصب التذكارى. وستكون هذه أول مناسبة من نوعها منذ وفاة الملكة إليزابيث. وتم تثبت زهرة الخشاش على إكليل الملك مع ترتيب الأوراق السوداء وسيوضع شريط ألوانه قرمزية وأردوانية وذهبية.

وستراقب الملكة من شرفة بمبى وزارة الخارجية والكومونولث وسيتم وضع إكليل من الزهور نيابة عنها. بينما سيحتوى إطليل أمير ويلز على ريش أبيض وشريط جديد باللون الأحمر الويلزى.