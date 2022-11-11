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بايدن يعلن تقديم 500 مليون دولار مساعدات دولية لمصر للتحول للطاقة الخضراء

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:58 م
بايدن يعلن تقديم 500 مليون دولار مساعدات دولية لمصر للتحول للطاقة الخضراء بايدن
كتبت نهال أبو السعود

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قال الرئيس الأمريكي، إن مبادرة تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد والأوروبي ‏وألمانيا، وأعلن بايدن عن دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخي في مصر، وقال بايدن: ‏‏"سنقاتل لرؤية أهدافنا المناخية ممولة بالكامل".‏

وتابع إنه سيكون هناك دعم لأنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا، لتعزيز الأمن الغذائي ودعم مركز تدريب ‏جديد في مصر للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القارة.‏

وقال: "دعونا نبني على التقدم المناخي العالمي، نحن بحاجة إلى إحراز تقدم ‏حيوي بنهاية هذا العقد".‏

وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال في قطاع غزة ‏وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال إن "مصر تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا وكانت الوسيط ‏الرئيسي في غزة".‏

والتقى بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية ‏والثنائية والمشاركة فى المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير ‏المناخ "COP27".

‏وتأتي زيارة بايدن بعد يوم من وصول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ويتحدث الرئيس ‏الأمريكي عن التزامه الشخصي بمعالجة أزمة المناخ، ويسلط الضوء على بعض التقدم الذي أحرزته ‏الولايات المتحدة هنا في الداخل وفي حشد العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.‏

 

 

 


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