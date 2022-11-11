بايدن فى كلمته بـCOP27 من شرم الشيخ: نعتذر عن انسحابنا من اتفاقية باريس للمناخ

نهال أبو السعود - تصوير حسين طلال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال كلمته فى مؤتمر قمة المناخ كوب 27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، "على مدار العامين الماضيين، حققت الولايات المتحدة تقدمًا غير مسبوق فى الداخل لقد ‏انضممنا إلى اتفاقية باريس للمناخ".

وقدم بايدن اعتذارا بسبب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستصل إلى هدفها المناخى ‏بحلول 2030 وقال: " وفى هذا الصيف، أقر الكونجرس الأمريكي أكبر وأهم قانون مناخ في تاريخ بلدنا ، ‏قانون خفض التضخم".

وتابع: "بعد العامين الماضيين، حققت الولايات المتحدة تقدمًا غير مسبوق في الداخل، حيث قامت ‏بتحديث شبكة الطاقة، وتوسيع وسائل النقل العام والسكك الحديدية، وبناء محطات شحن المركبات ‏الكهربائية".‏