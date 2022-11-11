اليوم السابع
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بايدن فى كلمته بـCOP27 من شرم الشيخ: نعتذر عن انسحابنا من اتفاقية باريس للمناخ

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:48 م
بايدن فى كلمته بـCOP27 من شرم الشيخ: نعتذر عن انسحابنا من اتفاقية باريس للمناخ بايدن
نهال أبو السعود - تصوير حسين طلال

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال كلمته فى مؤتمر قمة المناخ كوب 27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، "على مدار العامين الماضيين، حققت الولايات المتحدة تقدمًا غير مسبوق فى الداخل لقد ‏انضممنا إلى اتفاقية باريس للمناخ".
 
وقدم بايدن اعتذارا بسبب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستصل إلى هدفها المناخى ‏بحلول 2030 وقال: " وفى هذا الصيف، أقر الكونجرس الأمريكي أكبر وأهم قانون مناخ في تاريخ بلدنا ، ‏قانون خفض التضخم".
 
وتابع: "بعد العامين الماضيين، حققت الولايات المتحدة تقدمًا غير مسبوق في الداخل، حيث قامت ‏بتحديث شبكة الطاقة، وتوسيع وسائل النقل العام والسكك الحديدية، وبناء محطات شحن المركبات ‏الكهربائية".‏
 
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