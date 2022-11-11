بايدن: صلات إيلون ماسك الخارجية "تستحق الدراسة"

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن تعاملات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك التجارية تستحق التدقيق، وذلك في رد على سؤال حول مشاركة الحكومات الأجنبية في الاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأضاف بايدن - للصحفيين أثناء حديثه عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي - "أعتقد أن تعاون إيلون ماسك وعلاقاته الفنية مع دول أخرى تستحق الدراسة".



ومضى قائلاً: "سواء كان يفعل أي شيء غير لائق أم لا، فأنا... أقترح أن الأمر يستحق النظر إليه، وهذا كل ما سأقوله".



ولم يذكر بايدن تفاصيل عن كيفية إجراء هذا التدقيق، لكنه أضاف: "هناك الكثير من الطرق".



تأتي تعليقات بايدن في أعقاب تقارير نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي عن إبرام ماسك اتفاقيات سرية مع مستثمرين تمنحهم حقوق المعلومات السرية في الشركة إذا قاموا بضخ 250 مليون دولار أو أكثر في محاولته لشرائها.



ويبدو أن هذا الحد يؤهل المستثمرين للحصول على حقوق المعلومات في الشركة.



واشترى ماسك موقع "تويتر" الشهر الماضي مقابل 44 مليار دولار، وأجرى إصلاحًا شاملًا للموقع وسرح الآلاف من العاملين