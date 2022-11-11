اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بايدن: خصصنا 150 مليون دولار لدعم دول أفريقيا فى مواجهة تحديات تغير المناخ

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:51 م
بايدن: خصصنا 150 مليون دولار لدعم دول أفريقيا فى مواجهة تحديات تغير المناخ بايدن
كتبت: نهال أبو السعود - تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية فى مواجهة تحديات التغير المناخى، جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

 

وقال الرئيس الأمريكى، إن بلاده تستثمر أكثر من 20 مليون دولار للتقليل من انبعاثات غاز الميثان، موضحا أن الولايات المتحدة تتعاون مع الاتحاد الأوروبي و100 دولة أخرى لمواجهة تغير المناخ وانبعاثات الغازات.

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (15)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (15)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (16)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (16)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (17)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (17)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (18)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (18)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (19)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (19)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (20)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (20)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (21)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (21)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (22)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (22)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (1)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (1)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (2)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (2)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (3)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (3)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (4)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (4)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (5)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (5)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (6)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (6)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (7)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (7)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (8)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (8)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (9)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (9)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (10)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (10)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (11)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (11)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (12)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (12)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (13)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (13)

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن (14)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (14)

 


بايدن

الرئيس الأمريكي

قمة المناخ

كوب 27

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة