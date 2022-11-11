باختصار أهم الاخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة بيت لحم.. سفينة أوشن فايكنج الإنسانية ترسو بميناء تولون الفرنسى.. مقتل 50 جنديا روسيا وتدمير 3 دبابات و11 مصفحة جنوب أوكرانيا

أظهرت بيانات حكومية في اليابان، اليوم الجمعة، أن عدد السياح الأجانب الذين وصلوا إلى اليابان في أكتوبر الماضي ارتفع بأكثر من 15 ضعفًا عن شهر سبتمبر ليصل إلى 288 ألفا و909.