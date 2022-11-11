باختصار أهم الاخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة بيت لحم.. سفينة أوشن فايكنج الإنسانية ترسو بميناء تولون الفرنسى.. مقتل 50 جنديا روسيا وتدمير 3 دبابات و11 مصفحة جنوب أوكرانيا

وزير البيئة الأردنى يلتقى وفد البنك الأوروبى على هامش COP -27 بشرم الشيخ
التقى وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، هايكي هارمجارت المديرة الإدارية الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
الجمعيات البيئية الأردنى: cop27 نقطة انطلاق لتنفيذ تعهدات مواجهة تحديات المناخ
أكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية الأردنى عمر الشوشان أن قمة الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP - 27) المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ وتترأسها مصر.
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة بيت لحم
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم، وداهمت منزلا لمواطن فلسطينى.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف في شمال غرب سوريا، بما في ذلك القصف والضربات الجوية، في محافظة إدلب.
أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنه لا يوجد تغيير في الالتزام بعدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، وذلك ردا على تقرير إخباري يفيد بأن سول تعمل على صفقة أسلحة "سرية".
قالت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، أن السفينة الإنسانية "أوشن فايكنج" التي تقل أكثر من 200 مهاجر رست ، اليوم الجمعة ، في ميناء "تولون" في جنوب فرنسا بعدما رفضت إيطاليا السماح للسفينة للرسو بها.
قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة قد عززوا تقدمهم بفارق ضئيل فى سباقات أريزونا الرئيسية.
أعلنت الحكومة اليابانية، إنها ترتب لعقد اجتماع قمة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل في تايلاند على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي.
تم القبض على ما لا يقل عن خمسة أشخاص فى ألبانيا وجورجيا خلال عملية أوروبية، شاركت فيها أيضًا سلطات إسبانيا وألمانيا وفنلندا..
أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، صباح اليوم الجمعة، أن قواتها المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 50 جنديًا روسيًا وتدمير ثلاث دبابات و11 عربة مُصفحة ومدافع ذاتية الدفع.
أظهرت بيانات حكومية في اليابان، اليوم الجمعة، أن عدد السياح الأجانب الذين وصلوا إلى اليابان في أكتوبر الماضي ارتفع بأكثر من 15 ضعفًا عن شهر سبتمبر ليصل إلى 288 ألفا و909.
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