اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

باختصار أهم الاخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة بيت لحم.. سفينة أوشن فايكنج الإنسانية ترسو بميناء تولون الفرنسى.. مقتل 50 جنديا روسيا وتدمير 3 دبابات و11 مصفحة جنوب أوكرانيا

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:00 م
باختصار أهم الاخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة بيت لحم.. سفينة أوشن فايكنج الإنسانية ترسو بميناء تولون الفرنسى.. مقتل 50 جنديا روسيا وتدمير 3 دبابات و11 مصفحة جنوب أوكرانيا أهم الاخبار العالمية والعربية
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث.
 

وزير البيئة الأردنى يلتقى وفد البنك الأوروبى على هامش COP -27 بشرم الشيخ

التقى وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، هايكي هارمجارت المديرة الإدارية الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

الجمعيات البيئية الأردنى: cop27 نقطة انطلاق لتنفيذ تعهدات مواجهة تحديات المناخ

أكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية الأردنى عمر الشوشان أن قمة الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP - 27) المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ وتترأسها مصر.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم، وداهمت منزلا لمواطن فلسطينى.


جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء التصعيد الأخير للعنف في شمال غرب سوريا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف في شمال غرب سوريا، بما في ذلك القصف والضربات الجوية، في محافظة إدلب.

 

كوريا الجنوبية تؤكد عدم وجود خطة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنه لا يوجد تغيير في الالتزام بعدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، وذلك ردا على تقرير إخباري يفيد بأن سول تعمل على صفقة أسلحة "سرية".

 

فرنسا 24: السفينة الإنسانية "أوشن فايكنج" ترسو بميناء تولون بجنوب فرنسا

قالت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، أن السفينة الإنسانية "أوشن فايكنج" التي تقل أكثر من 200 مهاجر رست ، اليوم الجمعة ، في ميناء "تولون" في جنوب فرنسا بعدما رفضت إيطاليا السماح للسفينة للرسو بها.

ولايات الحسم.. أسوشيتدبرس: الديمقراطيون يتقدمون فى أريزونا بفارق ضئيل

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة قد عززوا تقدمهم بفارق ضئيل فى سباقات أريزونا الرئيسية.

اليابان: خطط لعقد اجتماع بين كيشيدا والرئيس الصينى على هامش منتدى "آبيك"

أعلنت الحكومة اليابانية، إنها ترتب لعقد اجتماع قمة بين رئيس الوزراء الياباني  فوميو والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل في تايلاند على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي.

اعتقال 5 أشخاص نصبوا على مئات الآلاف بالعملات المشفرة فى 7 دول أوروبية

تم القبض على ما لا يقل عن خمسة أشخاص فى ألبانيا وجورجيا خلال عملية أوروبية، شاركت فيها أيضًا سلطات إسبانيا وألمانيا وفنلندا..

أوكرانيا: مقتل 50 جنديا روسيا وتدمير 3 دبابات و11 عربة مصفحة جنوب البلاد

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، صباح اليوم الجمعة، أن قواتها المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 50 جنديًا روسيًا وتدمير ثلاث دبابات و11 عربة مُصفحة ومدافع ذاتية الدفع.

اليابان: قطاع السياحة يشهد انتعاشا بمقدار 15 ضعفاً بعد إلغاء جميع قيود كورونا

أظهرت بيانات حكومية في اليابان، اليوم الجمعة، أن عدد السياح الأجانب الذين وصلوا إلى اليابان في أكتوبر الماضي ارتفع بأكثر من 15 ضعفًا عن شهر سبتمبر ليصل إلى 288 ألفا و909.

 


باختصار

اوكرانيا

الاحتلال الاسرائيلى

فرنسا

اوشن فايكنج

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. نائب أمريكى توفى يعاد انتخابه بغالبية ساحقة ببرلمان بنسلفانيا.. موسكو تؤكد عدم حضور بوتين قمة العشرين.. برلمان لبنان يعقد خامس جلساته لانتخاب رئيس للجمهورية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:00 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. السويد تعلن تعطل المفاعل النووى أوسكارسهامن بسبب خلل فى التوربينات.. وروسيا توافق على على سحب قواتها من مدينة خيرسون.. وقفزة كبيرة بأسعار صرف الدولار بلبنان

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. رئيس أوكرانيا يؤيد كلمة الرئيس السيسي بأن يكون "لدينا طموحات لشعبنا".. وطيران اليونان يلغي رحلاته بسبب إضراب.. وجيش الكويت جاهز لمواجهة التطورات الدولية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة