انخفاض الحرارة اليوم وأمطار رعدية بحلايب ومرسى علم والصغرى بالقاهرة 17

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.