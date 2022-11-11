اليوم السابع
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انتهاء 4 مشروعات بقطاع التعليم بنسبة 100% بشبين القناطر ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:50 ص
انتهاء 4 مشروعات بقطاع التعليم بنسبة 100% بشبين القناطر ضمن "حياة كريمة" اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تابع خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 4 مشروعات فى قطاع التعليم بنسبة 100%، الجهة المشرفة على المشروع هيئة الأبنية التعليمية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، أنه جاءت المشروعات التي تم الانتهاء منها على النحو التالي، 2 مشروع بالوحدة المحلية بالأحراز "قرية تل بني تميم"، تعلية مدرسة تل بنى تميم الابتدائية الجديدة، إحلال جزئي مدرسة تل بنى تميم الإعدادية الثانوية، والتي سوف تخدم 17019 مواطن.

كما تم الانتهاء من مشروع بالوحدة المحلية بطحوريا "قرية كفر الشرفا القبلي"، إنشاء مدرسة الدكتور مصطفى هاشم زايد الابتدائية، والتي سوف تخدم 8223 مواطن، وكذلك الانتهاء من مشروع بالوحدة المحلية بكفر شبين "قرية الحصافة"، توسعة مدرسة الحصافة للتعليم الأساسي، والتي سوف تخدم 7081 مواطن.

 

 


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