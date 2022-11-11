انتهاء 4 مشروعات بقطاع التعليم بنسبة 100% بشبين القناطر ضمن "حياة كريمة"

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، أنه جاءت المشروعات التي تم الانتهاء منها على النحو التالي، 2 مشروع بالوحدة المحلية بالأحراز "قرية تل بني تميم"، تعلية مدرسة تل بنى تميم الابتدائية الجديدة، إحلال جزئي مدرسة تل بنى تميم الإعدادية الثانوية، والتي سوف تخدم 17019 مواطن.

كما تم الانتهاء من مشروع بالوحدة المحلية بطحوريا "قرية كفر الشرفا القبلي"، إنشاء مدرسة الدكتور مصطفى هاشم زايد الابتدائية، والتي سوف تخدم 8223 مواطن، وكذلك الانتهاء من مشروع بالوحدة المحلية بكفر شبين "قرية الحصافة"، توسعة مدرسة الحصافة للتعليم الأساسي، والتي سوف تخدم 7081 مواطن.