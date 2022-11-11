أكدت دائرة خدمات الهجرة والجنسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، تمديد أجل برنامج الحماية الذى يمنع ترحيل المهاجرين حتى منتصف عام 2024 لمواطنى ست دول.
وأفادت الدائرة ـ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، بأن "سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي والسلفادور ونيكاراجوا والسودان وهندوراس ونيبال حتى 30 يونيو عام 2024"، وذلك بدلا من انتهائها في نهاية العام الجاري.
ويوفر البرنامج الأمريكي تصاريح عمل للمهاجرين ويمكن أن يحميهم من الترحيل إذا كانت بلدانهم تمر بأحداث غير عادية مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة.
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