وأفادت الدائرة ـ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، بأن "سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي والسلفادور ونيكاراجوا والسودان وهندوراس ونيبال حتى 30 يونيو عام 2024"، وذلك بدلا من انتهائها في نهاية العام الجاري.

ويوفر البرنامج الأمريكي تصاريح عمل للمهاجرين ويمكن أن يحميهم من الترحيل إذا كانت بلدانهم تمر بأحداث غير عادية مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة.