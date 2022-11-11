المحطات النووية تحتفل بالعيد السنوى الثانى 22 نوفمبر

كتبت رحمة رمضان

أعلنت هيئة المحطات النووية، فى بيان لها اليوم أنه سيتم الاحتفال بالعيد السنوى الثاني للطاقة النووية بمصر يوم 22 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور العديد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وجميع وسائل الإعلام.

وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن 19 نوفمبر الذى حددته الوزارة العيد السنوى للطاقة النووية من كل عام هو يوم تاريخى فى حياة المصريين، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.

وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على اعلى معايير الامان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على أنها تعتبر الاعلى امان و الاحدث بالعالم.

جدير بالذكر أن مصر لا تقبل أى شروط سياسية أو غيرها لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن هيئة المحطات النووية هى المالك ووالمشغل للمحطة النووية بالضبعة، علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.