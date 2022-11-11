الكشف على 1731 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة التالية:- " الباطنة 307 - الأطفال 460 - عيادة الجراحة 157 - العظام 214 - النساء 135 - تنظيم الأسرة 57 - القلب 97 - الأسنان 89 - الجلدية 86 - الأنف والأذن 129"، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، وكذلك جهاز رسم قلب بعيادة القلب، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما يتم صرف الدواء من خلال بشكل مجانى.

وتأتى هذه القافلة فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.