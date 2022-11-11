اليوم السابع
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الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:52 م
أكرم القصاص
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الكشف على 1731 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:15 م
الكشف على 1731 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة قافلة طبية - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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نظمت مديرية الصحة بالبحيرة تحت قيادة الدكتور هانى جميعة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية بلقطر الشرقية بأبو حمص على مدار يومين، وتم خلال القافلة الكشف على 1731 مواطنًا مجانا من خلال وجود 12عيادة طبية ومعمل للتحاليل الطبية.  

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة التالية:- " الباطنة 307 - الأطفال 460 - عيادة الجراحة 157 - العظام 214 - النساء 135 - تنظيم الأسرة 57 - القلب 97 - الأسنان 89  - الجلدية 86 - الأنف والأذن 129"، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، وكذلك جهاز رسم قلب بعيادة القلب، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما يتم صرف الدواء من خلال بشكل مجانى.
 
وتأتى هذه القافلة فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

 


قوافل طبية

محافظة البحيرة

مركز ابو حمص

صحة البحيرة

وكيل وزارة الصحة



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