الكشف على 1275 مواطنا فى قافلة مجانية بقرية الدير الغربى بقنا ضمن حياة كريمة

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي التابعة لمركز قنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1275 حالة بواقع " 309 حالة طب أطفال، 269 حالة أمراض باطنية، 246 حالة طب وجراحة العيون، 162 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 112 حالة جراحة عامة، 70 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 65 حالة أمراض نساء وتوليد، 42 حالة تنظيم أسرة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 165 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 165 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.