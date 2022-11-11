وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "الإمارات والبحرين.. علاقات تاريخية وتعاون استراتيجي" - إن الروابط الأخوية بين الإمارات والبحرين وما تحظى به من حرص مشترك على تنميتها تعد نموذجاً مشرفاً ومتقدماً للعلاقات الواجبة بين الدول الشقيقة.

وأشارت إلى أن التطابق في المواقف السياسية وما تتسم به من حكمة ورؤية ثاقبة وتأكيد أهمية تحقيق السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً وتعزيز الانفتاح والتآخي الإنساني يعزز مكانتهما وما يحظيان به من احترام وتقدير بناء على التوجهات التي تثبت عمق الرؤى الاستراتيجية وانتهاج أفضل السبل لمواجهة التحديات والتعامل معها.