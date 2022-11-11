وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابرى - وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - إن قرارات قبول الطعون الأربعة صدرت عن الدوائر المحلية بالقصرين والمنستير وصفاقس وتونس، ومن بينها ثلاثة أحكام أقرت بصحة شروط الترشح ودعوة هيئة الانتخابات لقبول ملفات ترشح الطاعنين، فيما تعلق الحكم القضائي الرابع بإلزام هيئة الانتخابات بتسلم طلب الترشح والنظر في مدى توفر الشروط القانونية فيه.



وأضاف الغابري أن جميع الأحكام الصادرة هي أحكام ابتدائية ويمكن الطعن عليها لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، وفقا للمواعيد والإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه حال تأييد الدوائر الاستئنافية للأحكام الإدارية، سيكون لزاما على هيئة الانتخابات قبول أوراق المرشحين الذين تم إصدار أحكام لصالحهم.



يذكر أن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، سيكون في 22 نوفمبر الجاري، ليدخل المسار الانتخابي مرحلة جديدة وهي الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر بالداخل ويوم 23 نوفمبر في الخارج.