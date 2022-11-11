القبض على صاحب مطبعة بدون ترخيص بمنطقة عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مسئول عن مطبعة لطباعة الأغلفة بدون ترخيص بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مطبعة لطباعة الأغلفة الخارجية لعطور عالمية - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإدارته المطبعة بدون ترخيص ، وطباعة كميات كبيرة من الإستيكرات ، والأغلفة الخارجية لعطور "مقلدة" لماركات عالمية مملوكة للغير وبتفتيش المطبعة المشار إليها.

وعُثر على (89,000 ألف غلاف خارجى لعطور عالمية ولمستحضرات تجميل "أنواع مختلفة" – عدد من أدوات التصنيع "2 ماكينة" ) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتقليد المضبوطات لصالح عملائه بالمخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.