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"العين": الذباب الإخوانى المأجور يستخدم سلاح الشائعات ومصر لن تسقط أبدا.. فيديو

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:30 م
"العين": الذباب الإخوانى المأجور يستخدم سلاح الشائعات ومصر لن تسقط أبدا.. فيديو ذباب إلكترونى
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشرت صحيفة "العين الإخبارية" تقريرا عن محاولات ما يسمى بـ"الذباب الإلكتروني الإخواني"، المأجور الذى يستخدم سلاح الشائعات.

 

وقالت الصحيفة إن "مصر ترفع كعادتها راية "لن أسقط أبدا" في خضم معركة الجيل الرابع الشرسة الهادفة لكسر الإرادة وإحداث الفوضى".

 


مصر لن تسقط أبدا

مصر

الذباب الإخواني

الذباب الإلكتروني

الاخوان



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