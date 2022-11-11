"العين": الذباب الإخوانى المأجور يستخدم سلاح الشائعات ومصر لن تسقط أبدا.. فيديو

نشرت صحيفة "العين الإخبارية" تقريرا عن محاولات ما يسمى بـ"الذباب الإلكتروني الإخواني"، المأجور الذى يستخدم سلاح الشائعات.
وقالت الصحيفة إن "مصر ترفع كعادتها راية "لن أسقط أبدا" في خضم معركة الجيل الرابع الشرسة الهادفة لكسر الإرادة وإحداث الفوضى".
"الذباب الإلكتروني الإخواني المأجور يصارع مستخدما سلاح الشائعات".. #مصر ترفع كعادتها راية "لن أسقط أبدا" في خضم معركة الجيل الرابع الشرسة الهادفة لكسر الإرادة وإحداث الفوضي— العين الإخبارية (@AlAinNews) November 10, 2022
ويبقى السؤال، لماذا مصر دائما مستهدفة؟ #عينك_على_العالم #العالم_يحترم_مصر pic.twitter.com/JXXrMCHKkl
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