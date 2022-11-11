اليوم السابع
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الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:40 ص
أكرم القصاص
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العراق.. تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:00 ص
العراق.. تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية الأمن العراقى - أرشيفية
وكالات

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أفاد مراسل RT في العراق اليوم بأنه بإشراف وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمرى، تواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الحشد الشعبي،عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بمنطقة الوزيرية.

وتواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الحشد الشعبي والجهات الساندة، عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية.

وتمكنت، الخميس، من العثور على أربع جثث داخل البناية، إذ شرعت بإجراءات نقلها إلى المستشفى على عجلة في سيارات الإسعاف، وما زالت عمليات البحث مستمرة وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.


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