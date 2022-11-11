جاء ذلك في بيان صحفي صادر، اليوم /الجمعة/، عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية حول تفاصيل آخر تطورات العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الصومالي ضد الإرهابيين في مناطق جنوب ووسط البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).



وأضاف البيان أن "الحكومة الفيدرالية تعرب عن امتنانها للسكان المحليين الذين ساهموا في القضاء على الإرهاب، وكذلك الجيش الوطني الباسل الذي يشن حربا على فلول مليشيات الخوارج الإرهابية، حيث تعرضت عناصر الإرهاب لهزائم متلاحقة خلال العمليات العسكرية الأخيرة في كل المناطق القرى المذكورة".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الصومالية كثفت في الآونة الأخيرة عملياتها ضد التنظيم المتشدد، الذي يعاني من ضعف شديد في قتاله اليائس أمام الجيش الصومالي.