الصحة: مبادرة قوائم الانتظار تضم 15 تخصصا طبيا تقدم للمريض بالمجان

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان الدكتور، إجراء مليون 400 ألف عملية بتكلفة 12 مليار جنيه خلال 4 سنوات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار.

وقالت وزارة الصحة إن المبادرة تغطى 15 تخصصا طبيا، وتابعت: "إن المنظومة الرقمية للأشعة تمكن المريض على مستوى الجمهورية من الحصول على التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب الأشعة في نفس مكان المريض".

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق الجودة وتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت باستخدام نظام عمل مميكن وتقليل النفقات المستخدمة في أفلام الأشعة، موضحه أن تطبيق منظومة قراءة أفلام الأشعة عن بعد سيكون بـ 34 مستشفى في 15 محافظة.