اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 03:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: مبادرة قوائم الانتظار تضم 15 تخصصا طبيا تقدم للمريض بالمجان

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 03:00 ص
الصحة: مبادرة قوائم الانتظار تضم 15 تخصصا طبيا تقدم للمريض بالمجان وزارة الصحة والسكان - تطعيمات
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان الدكتور، إجراء مليون 400 ألف عملية بتكلفة 12 مليار جنيه خلال 4 سنوات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار.
 
وقالت وزارة الصحة إن المبادرة تغطى 15 تخصصا طبيا، وتابعت: "إن المنظومة الرقمية للأشعة تمكن المريض على مستوى الجمهورية من الحصول على التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب الأشعة في نفس مكان المريض".
 
وأشارت إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق الجودة وتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت باستخدام نظام عمل مميكن وتقليل النفقات المستخدمة في أفلام الأشعة، موضحه أن تطبيق منظومة قراءة أفلام الأشعة عن بعد سيكون بـ 34 مستشفى في 15 محافظة.
 
 
 
 

قوائم الانتظار

المستشفيات

التخصصات الطبية

الصحة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"صحة المنيا" تجري 15 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:52 م

"الحياة اليوم" يرصد آراء المستفيدين من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 07:35 م

المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تنقذ حياة سعدية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:24 م

حكاية نجاح مؤسسة صحية حكومية بالشرقية.. رئيس قسم جراحات المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق: نجرى 200 عملية شهريا وقوائم الانتظار بلغت 80%.. وقريبا افتتاح معمل للتدريب على الجراحات الدقيقة بالجهود الذاتية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة