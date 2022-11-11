اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 09:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: فحص 400 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف عن فيروس سى

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 09:00 ص
الصحة: فحص 400 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف عن فيروس سى 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 400 ألف 200 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة يوم 15 أكتوبر الجاري.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الجاري، فضلاً عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.
 
وأضافت وزارة الصحة إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبي تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدربين على أعلى مستوى، حيث يتم تقديم خدمة الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكده على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.
 
وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحصوين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى لإجراء المزيد من الفحوصات  والتحاليل، والبالغ عددهم 24 لجنة كبد أطفال، تضم عدد من أطباء الأطفال المدربين على بروتوكول العلاج. 
 
 

الصحة

فيروس سى

طلاب المدارس

100 مليون صحة

الكشف على الطلاب

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

شعبة الأدوية: الصناعة المحلية وفرت دواء فيروس سى بـ400 جنيه بدلا من 14 ألفا

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:27 م

مواطن من المنوفية: "لدينا شبكة طرق عالمية.. وقضينا على فيروس سى"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:00 ص

خبيرة أسواق مال لـ"افتح باب قلبك": تجربة مصر فى علاج فيروس سي رائدة على مستوى العالم

الخميس، 03 نوفمبر 2022 08:40 م

أستاذ كبد: مصر قدمت نموذجا كبيرا فى القضاء على فيروس سي وعلاج 2.5 مليون مصاب

الخميس، 03 نوفمبر 2022 08:38 م

الصحة: فحص 363 ألف طالب بـ"أولى إعدادى" ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة