الصحة: انتشار الفيروسات التنفسية يحدث عالميا.. وننصح بعدم تقبيل الأطفال

ابراهيم حسان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك انتشار يحدث على مستوى العالم للفيروسات التنفسية، على مستوى العالم خلال هذه الفترة من الشتاء.

أضاف عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامى أحمد فايق، عبر قناة dmc، أن الطب الوقائى قام بمسح على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية فى، وتبين أن الوضع الحالى هو نفس الوضع الذى حدث فى العام الماضى، بالنسبة للإصابة بنزلات البرد جراء هذه الفيروسات التنفسية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ليس هناك أى تغير فى أعراض الفيروسات التنفسية حتى الآن، سواء فى مصر، أو على مستوى العالم حتى الآن، متابعاك "الفيروسات التنفسية تصيب الجهاز التنفسى، وتنتشر بكثرة خلال فصل الخريف وبداية الشتاء".

وأشار إلى أن الفيروس الغدى مثل الأنفلونزا وانتشاره معتاد فى هذا التوقيت من كل عام، مردفا: "الغسيل المستمر للأيدى وعدم تقبيل الأطفال فى مثل هذه الأوقات لأنه ينقل الفيروس، من الطرق الوقائية الكبيرة للوقاية من الفيروسات التنفسية، و98% - 99% من الأشخاص يكونوا مصابون بسيلان فى الأنف وأعراض خفيفة ولا يحتاجوا إلى مستشفيات، ويمكن رفع المناعة بكثرة السوائل والفواكه التى بها فيتامين سى، وكذلك التغذية والتهوية الجيدة، وعدم التعرض للطقس بشكل مباشر".