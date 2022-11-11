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الصحة الإسرائيلية تعلن رصد بكتيريا الكوليرا فى مخزن للمياه شمال البلاد

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 03:42 م
الصحة الإسرائيلية تعلن رصد بكتيريا الكوليرا فى مخزن للمياه شمال البلاد بكتيريا الكوليرا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن السلطات رصدت بكتيريا الكوليرا فى مخزن للمياه فى شمال البلاد، وهو نتيجة على الأرجح لانتقاله من سوريا.

وذكر متحدث باسم الوزارة أن رصد البكتيريا لا يشكل خطرا على العامة فى تلك المرحلة، وأضاف أن السلطات اتخذت خطوات لحماية موارد المياه الإسرائيلية والرقابة المنتظمة من أى تلوث محتمل للمياه وخصوصا فى الشمال.

وقال المتحدث فى بيان "فى عينات سحبتها وزارة الصحة على مدى الأيام القليلة الماضية، أثبتت الفحوص تلوث عينة من خزان يارموكيم شمال البلاد بالكوليرا".

وأضاف البيان "منشأ البكتيريا على الأرجح هو سوريا بالنظر إلى التفشي المنتشر هناك".

ووفقا لجمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية فإن مياه الخزان الملوث تستخدم في الري.


الصحة الإسرائيلية

بكتيريا

الكوليرا

اسرائيل

اعراض الكوليرا



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