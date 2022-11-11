الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم مسابقة أدبية فى الشعر والزجل بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الأدبية فى إلقاء الشعر والزجل، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، من خلال الإدارة العامة للشباب، بإقامة التصفيات النهائية على مستوى المديرية بمشاركة 40 من الموهوبين الصاعدين من تصفيات الإدارات الفرعية، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المسابقة الأدبية بدأت بتقديم العروض الفنية للمشاركين، وخضوعها للتحكيم واختيار الفائزين الأوائل، وأضاف أن كل إدارة فرعية يمثلها إثنين من المشاركين فى الشعر والزجل، قام بتحكيم المسابقة الدكتور رامي هلال، دكتوراه في النقد والبلاغة بمديرية التربية والتعليم.

وأعلنت نتائج التحكيم بفوز عبد الناصر البلتاجي" بالمركز الأول في شعر الفصحى" ممثلاً لإدارة شباب بيلا و عيناء النويهي " المركز الثاني في شعر الفصحى" من بيلا أيضاً ، كما فاز عبد الرحمن معتز بالمركز الأول في شعر العامية ممثلاً لإدارة شباب كفر الشيخ وانجي مصباح "مركز تاني عامية" عن إدارة شباب الحامول، احمد شعيشع "ثالث شعر عامية " عن إدارة شباب بيلا ، فى منافسات الإلقاء فازت شروق ممثلة لإدارة شباب دسوق .

تقام المسابقة الأدبية للشعر والزجل بشباب كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب وإشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ همت مصطفى، مسؤل النشاط الثقافي بالمديرية.