الشباب والرياضة بشمال سيناء تطلق مهرجان إبداع للعام الرابع

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت إدارة خدمات الشباب في مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء مهرجان إبداع للعام الرابع تحت رعاية الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ووزارة الشباب والرياضة.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المهرجان في مجالات:

المجالات الأدبية : القصة القصيرة – الرواية – الخط العربى – الشعر "الفصحى – العامية – كلمات أغانى".



المجالات الفنية : الفنون التشكيلية " التصوير الزيتى – النحت – التصوير الضوئى – الأشغال الفنية – الكاريكاتير – العروض – المسرحية – الفنون الشعبية – الأفلام القصيرة – الانشاد الدينى والترانيم – موسيقى جماعى وفردى – غناء فردى وجماعى – الموال الشعبى .



المجالات الثقافية والمجتمعية: الابتكارات العلمية "ابتكارات هندسية – البيئة – ريادة الأعمال – تطبيقات المحمول" – الدورى الثقافى المعلوماتى – المراسل التليفزيونى والإذاعى.



المجالات الرياضة : دورى الشطرنج – البحوث الرياضية .



وأضاف البيان أن شروط الاشتراك: السن من 18 إلى 35 عاما، أن يكون المتقدم عضو بإحدى مراكز الشباب أو الأندية الرياضية.