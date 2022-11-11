وشددت المملكة - في بيان لوزارة خارجيتها، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - على موقفها الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويرفع من معاناة الشعب اليمنى ويحقق تطلعاته.

وأكدت السعودية دعمها للجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ وفق المرجعيات الثلاث.