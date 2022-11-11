الرئيس السيسى يستقبل نظيره الأمريكى جو بايدن فى شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الأمريكي جو بايدن بشرم الشيخ، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى شرم الشيخ، اليوم الجمعة، للمشاركة فى قمة المناخ "COP27"، ضمن أول زيارة له إلى مصر.

وفى وقت سابق قال البيت الابيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يتوجه اليوم الجمعة، إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والثنائية المهمة والمشاركة فى المؤتمر السابع والعشرون للأطراف فيى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب27".