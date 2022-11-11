ونقلت وكالة أنباء انتارا الإندونيسية، اليوم الجمعة، بيانا صادرا عن المكتب الصحفي لأمانة رئاسة الجمهورية القول - "إن الرئيس جوكووي شدد على عدة نقاط مهمة تتعلق بأزمة ميانمار في جلسة التراجع للقمة الحادية والأربعين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا التي تنظم حاليا في بنوم بنه بكمبوديا، والتي ناقشت على وجه التحديد تنفيذ توافق الآراء المكون من 5 نقاط بشأن ميانمار".

وأشار جوكوي، إلى أن النقطة الأولى هي أن تنفيذ توافق الآراء لا يزال المرجع الرئيسي للآسيان في مساعدة ميانمار على الخروج من أزمتها السياسية، مشددا على الدعوة إلى إنهاء العنف من أجل خلق ظروف مواتية على الفور في ميانمار.

واقترح الرئيس جوكووي تكليف الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومركز تنسيق المساعدة الإنسانية في إدارة الكوارث التابع للرابطة، مواصلة السعي إلى إكمال التقييم الشامل للاحتياجات على الفور.

وأكد أن المساعدة الإنسانية للحفاظ على الحياة أصبحت أكثر أهمية في هذا الوقت لميانمار، كما ينبغي أيضًا تنفيذ القرار المتعلق بالتمثيل غير السياسي من ميانمار، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومؤتمر القمة.

وأشار جوكووي، إلى ضرورة التعاون بين الآسيان وجميع أصحاب المصلحة في ميانمار على الفور، وذلك من خلال فتح الحوار مع جميع الأطراف، لافتا إلى أنه يجب احترام مبدأ عدم التدخل، مشيرا إلى أن آسيان لا تقدم الدعم لانتخابات غير شاملة وغير معدة على أساس الحوار الوطني.

وأكد "لدينا مسؤولية تجاه شعوب الآسيان والعالم، إذا لم نتصرف بشكل مناسب، فإن مصداقية الآسيان وأهميتها ستكون على المحك".