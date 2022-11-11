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الرئيس الأمريكى: مصر "أم الدنيا" وهى أنسب مكان لعقد قمة المناخ

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 04:03 م
الرئيس الأمريكى: مصر "أم الدنيا" وهى أنسب مكان لعقد قمة المناخ الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأمريكى
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن مصر هي "أم الدنيا" وهي أكثر مكان لانعقاد قمة المناخ كوب 27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من الماضي".

وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال في قطاع غزة.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال إن "مصر تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا وكانت الوسيط الرئيسي في غزة".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأمريكي، جو بايدن اليوم الجمعة، في مدينة شرم الشيخ، وأكد الرئيس السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

 


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