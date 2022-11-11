وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية عبدالله علي عانود - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن الجيش تلقى معلومات تفيد بوجود خطة هجوم الإرهابيين بمنطقة بردار بإقليم هيران، والتي تبعد مدينة بلدوين 40 كم جنوبا، مشيرا إلى أن قوات الجيش تصدت للهجوم، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا من مليشيات الخوارج المتشددة، وإصابة ثلاثة جنود أثناء تصديهم للهجوم .