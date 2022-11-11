التخطيط: 144.2 مليار جنيه حج الاستثمارات فى قطاع النقل خلال 4 سنوات

كتبت أسماء أمين

بلغت حجم الاستثمارات في قطاع النقل 144.2 مليار جنيه ، خلال السنوات الأربعة الماضية (18/2019- 221/2022)، لتنفيذ مشروعات منها، كهربة إشارات السكك الحديدية وتطوير الجرارات وعربات السكك الحديد، ومحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، وإنارة مطارات العاصمة وشرم الشيخ وسفنكس بلمبات الليد الموفرة.

وعن اجمالى الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة في العام المالي (22/2023)، أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تمثل 40% من جملة الاستثمارات العامة، وتتركز في مجالات (النقل بنسبة 63%، الإسكان بنسبة 17%، الزراعة والري بنسبة 6%، الطاقة بنسبة 6%، الاتصالات بنسبة 3%، تحسين البيئة بنسبة 2%، التعليم والصناعة والسياحة بنسبة 3%).

وحول دور الاستثمارات العامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، أوضح التقرير أن 78% من استثمارات عام (22/2023)، موجهة للتخفيف من آثار التغير المناخية، و22% موجهة لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.

وبلغت قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة بلغت نحو 144 مليار جنيه خلال العام المالي (21/2022) فقط، في 7 مجالات أساسية هي (النقل النظيف، تحسين البيئة، الزراعة والرى، الصناعة، الإسكان، الطاقة، التعليم)، يخص مشروع "حياة كريمة" منها نسبة 16%، من خلال تنفيذ مشروعات، أهمها إنشاء وتطوير مشروعات الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وتوفير خدمات الغاز الطبيعي وشبكات الألياف الضوئية وغيرها.