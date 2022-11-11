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التخطيط: شراكة القطاعين العام والخاص أداة فعالة للدول النامية لجذب الاستثمار

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 02:57 م
التخطيط: شراكة القطاعين العام والخاص أداة فعالة للدول النامية لجذب الاستثمار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
شرم الشيخ- أسماء نصار

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‫‎شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى الجلسة النقاشية التى أقيمت اليوم حول "دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون القطاعي - مع التركيز على البيئة المبنية الخضراء والطاقة"، و تحدثت عن دور الدولة بداية من الحكومة المصرية التى كانت سباقة فى اطلاق رؤية مصر 2030 واعتبار المحور البيئي أحد أهم المحاور الرئيسية في هذه الاستراتيجية.
 
‎وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن افريقيا تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب فضلًا عن ما تملكه من وفرة فى الموارد الطبيعية بالإضافة إلى موقعها الجغرافى الفريد ، مشيرة إلى أن القارة خسرت الثروة التى جلبتها التنمية الاقتصادية العالمية خلال القرن الماضى فى حين أن مساهمة افريقيا فى تغير المناخ لا تذكر إلا أنها تبرز باعتبارها المنطقة الاكثر عرضة لتأثيراته.
 
‎وطالبت بضرورة حشد الموارد للنهوض بأجندة افريقيا فيما يتعلق بالمناخ مع مواصلة الجهود الانمائية فى الوقت نفسه، فى اطار حالة الاقتصاد الكلى العالمية الراهنة حيث يؤدى ذلك الى زيادة تكلفة رأس المال وارتفاع الحواجز المالية أمام الدول النامية ارفع مستوى المشروعات الخضراء وأن الدعم التمويلي المقدم من المؤسسات المالية الانمائية والمساعدة التقنية لمشروعات ازالة المخاطر يمثلان حافزًا أساسيًا لتسريع التحول الأخضر ودعم الدول الافريقية فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
 
‎وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن وجود بيئة تنظيمية تمكينية واطار سياساتى يمثلان عنصران أساسيان لحشد المستثمرين من القطاع الخاص ومساعدة افريقيا على الانتقال الى الاقتصاد الاخضر مشيرة الى قيام مصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفعالة من خلال المناقصات والمزادات التنافسية للمشروعات الخضراء بهدف توسيع نطاق الاستثمارات ووضع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، حيث قدمت الحكومة العديد من الحوافز للمشروعات الخضراء.
 
‎وقالت وزيرة التخطيط، إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة فعالة للدول النامية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر وإطلاق الاستثمارات الخضراء عن طريق تشجع القطاع الخاص على المشاركة فى تمويل تلك المشروعات وتشغيلها.

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