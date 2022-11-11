التحفظ على 760 صفيحة سمن وكميات أعلاف مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيق كامل مع جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسان الدين، لتنفيذ العديد من الحملات على الأسواق والمنشآت التجارية لمنع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار السلع، أو يحاول حجب السلع عن الأسواق.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنع أى تلاعب بالأسعار حرصا على الصالح العام ولرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف اللواء محمد الشريف؛ أنه خلال الأسبوع الماضى، قام فرع الجهاز بالمرور على 408 منشأة تجارية وتحرير 51 محضر للمنشآت المخالفة؛ وأكد الشريف أنه خلال الحملات تم التفتيش على الفواتير والأسعار وصلاحية السلع المعروضة للتداول للمستهلكين ورصد محاولات رفع الأسعار الغير مبرر والتصدى لكافة حالات الغش والتدليس على المستهلكين. مشيرا إلى أنه تم تحرير (10) محاضر بيع أرز بأزيد من السعر الرسمى، كما أوضح الشريف أنه حرصا على توفير السلع الأساسية بأعلى جودة وبأسعار تنافسية منعا لاستغلال المواطنين فقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات وفيرة من الأرز بنوعية الحبة العريضة وبجودة عالية وبسعر تنافسى بمنافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

ومن جانبه؛ أوضح اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح أنه خلال الحملات تم التحفظ على عدد (760) صفيحة سمن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير بمخزن كائن بمنطقة المنتزة، بالإضافة إلى (256) كجم مواد خام مستخدمة فى صناعة المنظفات بدون ترخيص من الجهات المختصة بمصنع كائن بمنطقة الفلكى، و(16) شيكارة أعلاف مجهولة المصدر وبدون بيانات بإجمالى (400) كجم وعدد (2) شيكارة من فلفل حصى مستورد بإجمالى (50) كجم مجهولة المصدر وبدون بمخزن كائن بمنطقة العصافر قبلى.

وأشار اللواء محمد أبو كيلة، أنه خلال الحملة تم التفتشين على منشآت فى مناطق (عزبة سعد – وينجت - بولكلى – الجمرك – جناكليس – لوران – فيكتوريا – السيوف - المكس – الدخيلة – العجمى – أبو يوسف – البيطاش – الهانوفيل – 6 أكتوبر – الحديد والصلب – الفلكى – ميامى – العصافرة قبلى – العصافرة بحرى - السيوف - بشاير الخير- محرم بك – كرموز –القبارى – الورديان - عزبة سكينة –العوايد– المعمورة البلد – طوسون – المندرة القبلية)، حيث تم المرور على (سلاسل تجارية – محلات ومخازن الجملة – سوبر ماركت – محلات التجزئة– مخابز سياحية – مطاعم).