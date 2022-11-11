التحريات: ماس كهربائى وراء اشتعال حريق بشقتين فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقتين اشتعل بهما حريق في منطقة إمبابة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بهما، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة إمبابة، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتبين من خلال المعاينة نشوب حريق بشقتين في العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.