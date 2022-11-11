اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن فى قمة G20 بالهند عام 2023

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 08:00 ص
البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن فى قمة G20 بالهند عام 2023 الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر قمة "مجموعة العشرين" G20 في الهند عام 2023. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الخميس خلال مؤتمر صحفي: "أولا، تترأس الهند مجموعة العشرين العام المقبل. ويعتزم الرئيس بايدن بالطبع أن يكون مشاركا في المجموعة هذه".

وبحسب قوله: "لا توجد خطط جاهزة لزيارة بايدن إلى الهند أو لزيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة قبل انعقاد القمة المتعددة الأطراف".

كما وصف سوليفان العلاقة بين هذين الزعيمين بالمثمرة والعملية للغاية، لافتا إلى أنهما يريان مصالح مشتركة بشأن عدد من القضايا الحاسمة، ويعملان سوية لتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة والهند.


جو بايدن

امريكا

الهند

G20

قمة العشرين

جيك سولفيان



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