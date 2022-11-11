اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البيت الأبيض: بايدن سيعلن مبادرة جديدة لدعم مصر فى مشروعات الطاقة النظيفة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 04:05 م
البيت الأبيض: بايدن سيعلن مبادرة جديدة لدعم مصر فى مشروعات الطاقة النظيفة جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيعلن فى كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ عن مبادرات جديدة لمعالجة أزمة المناخ من بينها مبادرة لدعم مصر فى توليد 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ولفت البيت الأبيض فى بيان إلى أن المبادرات تهدف إلى تعزيز قيادة الولايات المتحدة فى معالجة أزمة المناخ وتأكيد العمل والإلتزامات العالمية. وأشار البيت الأبيض فى بيان أن بايدن سيظهر أن الولايات المتحدة تمضى فى التزاماتها ومبادراتها الحالية بينما تسارع فى جهود جديدة ومتسعة محليا وعالميا.
 
وذكر البيان أن المبادرات التى سيعلن عنها بايدن اليوم الجمعة تعكس أيضا الضرورة العالمية لدعم الشركاء من البلدان النامية المعرضة للخطر فى بناء المرونة فى مواجهة المناخ المتغير ومساعدتهم فى التعامل مع مشكلة لم يتسببوا فيها.
 
وأوضح البيت الأبيض أن المبادرات التى سيعلن عنها الرئيس، والتى سيسلط الوفد الأمريكى الضوء عليها خلال أعمال COP27  تشمل:
تعزيز المرونة المناخية العالمية، بما فى ذلك مضاعفة التعهد الامريكىة الخاص بتمويل التكيف مع تغير المناخ إلى 100 مليون دولار وإعلان 150 مليون دولار أخرى لدعم الإسراع فى خطة الطوارئ للتكيف والمرونة عبر أفريقيا. ويستند هذا إلى 20 مليون دولار أعلن عنها بايدن هذا العام للإسراع فى تلك الجهود فى الدول الجزر النامية الصغيرة.
 
تسريع العمل المناخى، بما فى ذلك إطلاق مبادرة جديدة لدعم مصر فى نشر 10 جيجاوات من طاقة الرياح الجديدة والطاقة الشمسية مع إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من الطاقة المولدة بالغاز الطبيعى، وتعزيز إجراءات تنظيم الميثان المحلية المقترحة فى قطاع النفط والغاز، والتى يمكن أن تقلل من انبعاث الميثان من المصادر المغطاة بـ 87% أقل من مستويات 2005 وأيضا إجراءات محلية ودولية لمعالجة انبعاثات الميثان والمضى قدما فى تعهد الميثان العالمى، وإعلان إجراءات جديدة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة أول حكومة وطنية تطلب من كبار الموردين وضع أهداف متوافقة لخفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس، والاستفادة من  630 مليار دولار من القوى الشرائية السنوية للحكومة الفيدرالية.

بايدن

قمة المناخ

مصر

بايدن فى مصر

كوب 27

الطاقة النظيفة

البيت الابيض

اليوم السابع بلس

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

قمة المناخ شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة