"البنية التحتية الإفريقية": الحضور الدولى فى شرم الشيخ الأكبر بتاريخ قمم المناخ

وكالات الأنباء

أكدت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوض الطاقة والبنية التحتية فى الاتحاد الأفريقى أن حجم الحضور الدولى الكبير فى قمة المناخ بشرم الشيخ هو الأكبر فى تاريخ قمم المناخ .

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد فى حوار مع موقع " Afronews24 " : " إن حجم الحضور الدولي في القمة هو أكبر عدد أنا رأيته في جميع قمم المناخ التي شاركت فيها، فهذه سادس قمة للمناخ أحضرها وقمة شرم الشيخ هي الأكبر بالفعل من حيث عدد المشاركين، وأضافت " داخل قاعات القمة المختلفة هناك أمرين يحدثان في ذات الوقت في أجواء إحتفائية ومتفائلة وبها أمل وهناك أيضا أجواء بها رغبة حقيقية في أن تكون قمة شرم الشيخ تحدث فارقا وتحقق نتائج إيجابية تساهم بشكل جدي في حل أزمة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم .

وأشارت مفوض الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي إلي أن التغيرات المناخية مشكلة تؤرق العالم بأكمله حيث تعاني منها دول العالم بشده .

وتوجهت الدكتورة أماني أبو زيد بالشكر لجمهورية مصر العربية علي هذا التنظيم الرائع وعلي الجهد الكبير المبذول لإنجاح هذه القمة الكبيرة ، وأيضا التواجد المصري الفاعل في كافة أنشطة القمة أمر يدفع كل مصرية ومصر للفخر والفرح بهذا التنظيم الكبير والرائع .

وكشفت الدكتورة أماني أبو زيد عن أن القارة الإفريقية هي أكثر قارة في العالم تستخدم الطاقة المتجددة , فنسبة الطاقة المتجددة في خريطة الطاقة في القارة بصفة عامة تزيد علي 40 % وهذه النسبة هي الأعلي في العالم كله أي أعلي من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وأكدت أن إفريقيا هي الأكثر معاناة من التغيرات المناخية التي إزدادت حدتها بشده ، مشيره إلي أن مناطق كثيرة في شرق إفريقيا تعرضت لموجات جفاف شديدة أدت إلي نزوح الملايين وكذلك منطقة الساحل , وفيضانات مدمرة في الإقليم الجنوب الإفريقي.

وقالت مفوض الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي " إن إفريقيا تدفع ثمنا باهظا نتيجة لما أحدثته دول أخري من تدمير للبيئة والتلوث , مضيفة " نحن أقدر قارة علي القول و بقناعة تامة بأهمية التصدي للتغيرات المناخية فهذه معاناة يومية نعيشها وليست مجرد دراسة أو بحث نقرأة .

وأشارت الدكتورة أماني أبو زيد إلي أن حوالي 600 مليون إفريقية وإفريقي لا يزالون بدون نفاذية للكهرباء ، كما أن هناك 900 مليون إفريقية وإفريقي يعتمدون علي الحطب والفحم والكيروسين للطهي وكلها أمور ملوثة جدا وخطيرة وتتسبب في إصابات وحروق وحتي وفيات تصل إلي أكثر من 300 ألف شخص في العام الواحد في إفريقيا .

وقالت " وفي هذه الفترة يجب علينا في إفريقيا أن نسرع وبشده في برامج الطاقة والإكتفاء الطاقي والأمن الطاقي في القارة الإفريقية , لأنه كما تعلم هذا الأمر علي قمة أولويات العالم أجمع .