الاتفاق مع "البنك الإسلامى" لتمويل 5 بعثات تجارية للترويج للمنتجات المصرية

كتب إسلام سعيد

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق على قيام البنك الإسلامي للتنمية بتمويل بعثات ترويجية لعدد من الدول الأفريقية بالتعاون مع التمثيل التجاري ووحدة المشروعات التنموية بالوزارة وذلك في القطاعات ذات الأولوية للمصدرين المصريين بحيث يقتصر التمويل على الأنشطة الترويجية والتسويقية للبعثة، مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ خطة العمل السنوية لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في مصر.

أضاف "سمير"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تمت الموافقة بالفعل على تمويل البنك لخمس بعثات خلال الربع الأخير من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 لدول تونس والجزائر الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والمغرب في قطاعات الصناعات الطبية والدوائية، ومواد التعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات. أشار الوزير إلى أن اللقاء استعرض أيضا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع She Trades الذي أطلقه مركز التجارة الدولية خلال عام 2020 لعدد 100 سيدة أعمال بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية، وعدد من الجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم وتشجيع الأعمال التي تقودها المرأة لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجات الحرف اليدوية إلى الخارج، معرباً عن رغبة مصر في زيادة عدد المستفيدات من هذا البرنامج وكذا توسيع نطاقه ليشمل مزيداً من القطاعات. ولفت "سمير"، إلى أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات إنشاء أكاديمية التصدير، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب من أجل التصدير بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع المهندس هاني سنبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذى تناول بحث المشروعات والبرامج التي تنفذها المؤسسة حالياً في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حضر اللقاء ابراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تعد من أبرز شركاء التنمية لمصر حيث تسهم مشروعاتها في دعم قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة بالإضافة إلى دعم سبل التعاون التجاري بين الدول العربية ودول القارة الأفريقية، مشيرةً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية التى تتيحها المؤسسة للمساهمة فى توطين عدد من الصناعات فى مصر وبصفة خاصة الصناعات الخضراء ومشروعات الأمن الغذائى.

وبدوره أكد المهندس هاني سنبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة المصرية وذلك في البرامج المتعلقة بتعزيز التجارة وتنمية المرأة، مشيرًا إلى أهمية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في دعم أواصر التعاون التجارى بين الدول العربية الإفريقية والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بالتركيزعلى عدة قطاعات فى مقدمتها التصنيع والتجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات والخبرات.

ووجه سنبل الدعوة لوزير التجارة والصناعة لحضور اجتماع مجلس ادارة برنامج جسور التجارة العربية والمقرر عقده بتونس مطلع شهر ديسمبر المقبل والذى سيشهد تواجد وزارى مكثف لكافة الدول العربية والافريقية أعضاء البرنامج.