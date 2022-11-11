اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الإرهابية" تروج لفيديو مضلل عن اشتباكات مع متظاهرين بشبرا الخيمة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:05 ص
"الإرهابية" تروج لفيديو مضلل عن اشتباكات مع متظاهرين بشبرا الخيمة صورة من الفيديو المفبرك منذ سنوات

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تداولت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية مقطع فيديو مضللا، يُظهر اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، زاعمين أنه تم التقاطه في شبرا الخيمة أمس الخميس، ولكن بالبحث واستخدام أدوات تقصي الحقائق اتضح أن الفيديو قديم منذ سنوات.
 
رغم محاولات الإخوان بث الشائعات والأكاذيب، إلا أن يقظة المصريين ووعيهم دائمًا ما تكشف خداعم، فقد رد عليهم العديد من المغردين بأن هذه اللقطات قديمة وليس لها علاقة بمصر على الإطلاق، إنما حديث في دولة عربية أخرى منذ فترة.
 
كما واصلت جماعة الإخوان الإرهابية بث سمومها وأكاذيبها ضد الشعب والدولة المصرية، حيث بثت فيديوهات قديمة لعدد من الأشخاص الذين يحرضون للنزول في الميادين، ولكن اتضح أن لجان الإخوان تستخدم برامج تكنولوجية لتركيب أصوات مفبركة تدعي كذبا أن الفيديوهات بتاريخ اليوم، لإظهار أنها جديدة، على الرغم من وضوح تركيب الصوت على الفيديو.
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صورة من الفيديو المفبرك منذ سنوات

 

 


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