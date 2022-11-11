الإحصاء: 1.3 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 6 شهور بنسبة نمو 13.2%

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13%.

أشار "الإحصاء"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من عام 2022 1. ملابس بقيمة 744.4 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 120.2 مليون دولار.

3. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 90.4 مليون دولار.

4. أسماك بقيمة 22.7 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من عام 2022 1. حبوب ونباتات طبية بقيمة 1.4 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 592.5 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 245.3 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 204 مليون دولار.

5. طائرات وسفن فضائية بقيمة 123.4 مليون دولار.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.