"الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا بالمحافظات.. والمصلون يشيدون بعمارة بيوت الله.. صور

كتب على عبد الرحمن

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 15 مسجدًا، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدان صيانة؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 حتى تاريخه 340 مسجدًا، منها 272 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 68 مسجدًا صيانة، مع أداء مبهر للأئمة فى خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية، وسط إقبال من المصلين وإشادة بجهودة الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله.

وفيما يلى المساجد التى تم افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحر الأحمر

1. أد الديت – قرية أد الديت

مديرية أوقاف القليوبية

2. الأربعين – الشموت – بنها ثان

مديرية أوقاف الفيوم

3. الفاروق – الهجان – مركز طامية

4. جابر الغابى – الغرق - إطسا

مديرية أوقاف المنوفية

5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون - أشمون

6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء

7. السلام – سمان - الباجور

8. التقوى- كفر سرسمون - الشهداء

مديرية أوقاف أسوان

9. القنان - قرية القنان – البصيلية بحرى

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. أبو بكر الصديق – العقارية – سيدى سالم شرق

مديرية أوقاف الدقهلية

11. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس

12. البساتين – الستامونى – بلقاس

ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:

مديرية أوقاف القاهرة

1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة

ثالثًا: مسجدا الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

1. الجديد ( الساحة ) – شبين القناطر شرق

مديرية أوقاف أسوان

2. على زين العابدين – البصيلية بحري