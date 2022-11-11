اليوم السابع
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الأوقاف تبدأ فى توزيع لحوم الأضاحى بمدن وقرى شمال سيناء

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:10 ص
الأوقاف تبدأ فى توزيع لحوم الأضاحى بمدن وقرى شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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بدأت لجنة من الأوقاف توزيع  لحوم الأضاحي بمدن وقرى شمال سيناء على المستحقين، واستهلت بنطاق مركزى رفح والشيخ  زويد.
 
وأعلنت محافظة شمال سيناء، بدء التوزيع  بكمية 2 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين بمركزي رفح والشيخ زويد، ثم مدينة العريش.
 
وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هذه الدفعة من لحوم الأضاحي تعد السادسة التي أرسلتها وزارة الأوقاف للمحافظة، حيث سيجري توزيعها على المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة برفح والشيخ زويد، معربا عن شكره  لوزارة الأوقاف على الدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء وتوفير الحماية المجتمعية والفكرية لأبناء شمال سيناء.
 
اوضح محافظ شمال سيناء أن التوزيع بالتنسيق بين المحافظة ومديريات التضامن الاجتماعي والأوقاف ومجلسي مدينتي رفح والشيخ زويد ليصل لكافة الفئات المستحقة.
 



 

 


شمال سيناء

الاوقاف

لحوم الاضاحى

رفح

الشيخ زويد



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