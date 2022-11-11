الأوقاف تبدأ فى توزيع لحوم الأضاحى بمدن وقرى شمال سيناء

بدأت لجنة من الأوقاف توزيع لحوم الأضاحي بمدن وقرى شمال سيناء على المستحقين، واستهلت بنطاق مركزى رفح والشيخ زويد.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، بدء التوزيع بكمية 2 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين بمركزي رفح والشيخ زويد، ثم مدينة العريش.