الأمم المتحدة تختار الدكتور خالد أبوزيد للمجموعة التوجيهية للتنمية المستدامة للمياه

كتب أحمد جمعة

اختارت منظمة الأمم المتحدة الخبير المصرى ، دكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، عضواً بالمجموعة الاستراتيجية التوجيهية لمبادرة الأمم المتحدة للرصد المتكامل للهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة 2030 المعني بالمياه والصرف. وتتشكل المبادرة من تحالف ل ٨ منظمات تابعة للأمم المتحدة، هى منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا، واليونسكو، بالإضافة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتهدف المجموعة الاستراتيجية التوجيهية بالأساس إلى إعطاء التوجه الاستراتيجي المستقل والمحايد لمبادرة الرصد المتكامل للهدف السادس للمياه وغاياته، بهدف إعداد و تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لأداء عملها في مجال دقة قياس ورصد الإنجاز المحرز، ودعم قدرات الدول في تحقيق الغايات المرصودة في قطاع المياه والصرف حتى 2030، وفي تطوير سبل وطرق قياس وتوثيق مستوى الإنجاز.

ويُذكر أن مبادرة الأمم المتحدة المشار إليها تهدف مساعدة الدول على رصد الإنجاز المحرز في تحقيق غايات الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة (2030) من خلال رصد وتوثيق إحدى عشر مؤشرا للمياه بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة الثمانية الراعية لهذه المؤشرات، كلٌ في تخصصه.

والجدير بالذكر، أن د . خالد ابو زيد هو مسؤول إعداد تقرير الوضع المائي بالدول العربية والذي تصدره منظمة سيداري والمجلس العربي للمياه تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية، كما كان مسؤولاً عن برنامج الرصد والتقييم للوضع المائي في شمال أفريقيا تحت مظلة المجلس الوزاري الأفريقي للمياه، وقد شغل مناصب عديدة منها المدير الاقليمي للبرامج الفنية بالمجلس العربي للمياه، ورئيس الشراكة المائية العالمية لإقليم شرق افريقيا، وأمين عام الشراكة المائية المصرية.