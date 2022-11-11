الأسر الطلابية بجامعة القناة تحتفل بأعياد الطفولة مع الأطفال ذوى الهمم.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس مُمثلاً في إدارة الأسر الطلابية، احتفالًا بأعياد الطفولة، بمشاركة عدد من المدارس، جاء الإحتفال تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمدعبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ضم الإحتفال تقديم عدة فقرات، من بينها، أداء حركي على أنغام موسيقى الطفل، وورشة رسم للأطفال، وورشة تلوين، وعرض لمسرح العرايس والرسم على الوجه.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الاحتفال بأعياد الطفولة والاهتمام بذوي الهمم أصبح جزء هام من توجه الأنشطة الطلابية داخل الجامعة وعنصر أساسي في التواصل المُجتمعي الذي توجهه الجامعة للمجتمع الخارجي.

فيما أشاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالدور الفعال للأسر الطلابية بوجه عام وأسرة " طلاب من أجل مصر " بوجه خاص في تنظيم هذة الاحتفالات مؤكداً على حرص الطلاب على المشاركة المجتمعية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الاحتفالية شارك بها 200 طالب وطالبة مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم الحفل بإشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.

وبالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر بإشراف الدكتور محمد الباز منسق الأسرة والدكتور محمد سعد مستشار لجنة الأسر الطلابية.