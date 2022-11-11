الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم 11 نوفمبر 2022

رامى محيى الدين

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة الإعلامية للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشاملة القادمة من جنوب أوروبا ومرورا بالبحر المتوسط، ومع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وهو ما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس ويحد من تأثير أشعة الشمس.

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "وبالتالي سنشعر بالأجواء الخريفية المعتدلة في فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأجواء مائلة للحرارة على المحافظات الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار".

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة الإعلامية للأرصاد الجوية: "خلال فترات الليل، وفور غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة".

وأردفت: "مع وجود المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وكل هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم".