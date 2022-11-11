اليوم السابع
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الجمعة، 11 نوفمبر 2022 04:52 م
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افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بسيدى سالم بكفر الشيخ بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. صور

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 04:32 م
افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بسيدى سالم بكفر الشيخ بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. صور افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بسيدي سالم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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افتتحت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مسجد أبو بكر الصديق بقرى العقارية، التابع لإدارة سيدى سالم شرق، ضمن خطة الإحلال والتجديد، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، بإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 حتى تاريخه (340) مسجدًا، منها ( 272) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و (68) مسجدًا صيانة وترميمًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف شرق سيدي سالم، وشريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رأفت عابد يوسف نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وعبد المنعم نشوان رئيس قرية التفتيش.

افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بسيدي سالم (1)
 

 

افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بسيدي سالم (2)
 
افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بسيدي سالم (3)
 
افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بسيدي سالم (4)
 

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